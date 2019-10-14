Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü
Son Dakika Dünya Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

1 saat önce

Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.

Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından mesaiye başladı.


Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.

Euronews.com'da Görüntüle

Devlet Bahçeli, Ankara, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tedavisi biten MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesaiye başladı
Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu Putin: ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajları okumuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]