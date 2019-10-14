Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü
1 saat önce
Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından mesaiye başladı.
Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:12
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