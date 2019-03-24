Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "31 Mart Beka Seçimidir, İstanbul İçin Bir Kader Seçimidir.

Devlet Bahçeli: "31 Mart Beka Seçimidir, İstanbul İçin Bir Kader Seçimidir.

1 saat önce

Devlet Bahçeli: "31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir.

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:31:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "31 Mart Beka Seçimidir, İstanbul İçin Bir Kader Seçimidir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]