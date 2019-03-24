Devlet Bahçeli: "31 Mart Beka Seçimidir, İstanbul İçin Bir Kader Seçimidir.

Devlet Bahçeli: "31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir.

Devlet Bahçeli: "31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir."

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