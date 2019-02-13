Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "31 Mart'ta Kazanan ve Kaybedenleri Tayin Edecek Tek Mercii Büyük Türk Milletidir."

Devlet Bahçeli: "31 Mart'ta Kazanan ve Kaybedenleri Tayin Edecek Tek Mercii Büyük Türk Milletidir."

4 saat önce

Devlet Bahçeli: "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir.

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:16 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Güncel
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