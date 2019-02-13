Devlet Bahçeli: "31 Mart'ta Kazanan ve Kaybedenleri Tayin Edecek Tek Mercii Büyük Türk Milletidir."
4 saat önce
Devlet Bahçeli: "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir.
Devlet Bahçeli
: "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:16 Kaynak: AA
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