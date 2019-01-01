Devlet Bahçeli, 71 Yaşında
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 71 yaşına girdi.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
bugün 71 yaşına girdi.
MHP Genel Merkezi'nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, 1948 doğumlu. Siyasi liderler arasında en deneyimli genel başkan unvanına sahip olan Devlet Bahçeli, Deniz Baykal
, Durmuş Yılmaz
'dan sonra TBMM'nin de en yaşlı üyesi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
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