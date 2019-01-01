Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli, 71 Yaşında

Devlet Bahçeli, 71 Yaşında

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 71 yaşına girdi.

Devlet Bahçeli, 71 Yaşında, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 71 yaşına girdi.

MHP Genel Merkezi'nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, 1948 doğumlu. Siyasi liderler arasında en deneyimli genel başkan unvanına sahip olan Devlet Bahçeli, Deniz Baykal, Durmuş Yılmaz'dan sonra TBMM'nin de en yaşlı üyesi.

 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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