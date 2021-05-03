Devlet Bahçeli: "77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik... - Son Dakika

Devlet Bahçeli : "77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum." - ANKARA

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim