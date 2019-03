Devlet Bahçeli: Anket Şirketleri Atıp Tutuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardadır, yükselen milli iradedir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığı tarafından Isparta'da düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi. Karayoluyla gelen Bahçeli'yi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında kalabalık bir topluluk karşıladı. Bahçeli ilk olarak Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediyeye girişte, bina önünde hazır bulunan nostaljik otomobilleri inceleyen Bahçeli, daha sonra makamda partisinin adayı mevcut Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Burada hizmet ve projeleri dinleyen Devlet Bahçeli, Başkan Günaydın, eşi Dilek Günaydın ve torunlarıyla fotoğraf çektirdi. Devlet Bahçeli'ye, belediyenin Ahşap Sanat Atölyesi'nde yapılan el işlemesi ayna ve sandık hediye edildi. Belediyeden ayrılan Devlet Bahçeli, yaklaşık 500 metre ilerideki miting alanına kadar makam aracıyla gitti. Makam aracının hemen önünde Türk bayrağı ile MHP bayrakları taşıyan 6 atlı eşlik etti.



'AK PARTİLİ KARDEŞLERİMİZLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ'



15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda alanı dolduranlara seslenen Devlet Bahçeli, Isparta'nın Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan iller arasında olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, "Bu kentimiz Cumhur İttifakı kapsamında değilse de siyasi üslubumuz söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına birebir uygun olacaktır. Çünkü beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız yok, gayrımız, ihtilafımız yok. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı 2023 lider ülke Türkiye'nin güvencesidir. Isparta'da zillete yer yoktur. İcazet ve itibar da asla olmayacaktır. Soruyorum sizlere bir miyiz, beraber miyiz, birlikte yürüyecek miyiz? Isparta'ya sahip çıkıp, MHP'ye kucağınızı açacak mısınız?" diye konuştu.



'KANDİL TALİMATINI VERMİŞ, CHP UYGULAMAYA GEÇMİŞ'



31 Mart seçimlerinin hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden oldukça farklı olduğuna işaret eden Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:



"11 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Aynı zamanda milli bekamıza da destek olacaksınız. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP bir olmuş cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türkiye ve Türk milletiyle hesaplaşmanın alçak niyetine sabitlenmişlerdir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. İstikrardan rahatsızlık duyanlar harekete geçmişlerdir. Hepsi aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi şehirlerde aday çıkarmamışlardır. Zillet ittifakına monte olmuşlar, destek vermişler, küstahça pazarlıklar yapmışlardır. Gayeleri sözde Kürdistan'da kazanıp, batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybettirmektir. Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz ve PKK'sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını iş başına getirmektir. Kandil ihanet şebekesi işbirlikçileri kanalıyla başkentimizi kontrol altına almayı amaçlamıştır. PKK İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir. Pensilvanya, cumhurun iradesine göz dikmiş, istiklal ve istikbalimizi gölgeleme hevesine kapılmıştır. Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. Türkiye hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfus etmiştir. HDP aşkı CHP'yi, İP'i esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir. YPG, PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiş, hezimete uğratmıştır. 15 Temmuz'da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart'ta zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir. Gördüğümüz budur, olacak budur. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle, hendekle, çukurla sindiremeyenler 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak, büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir."



'TAVİZE ASLA YANAŞMAYIZ'



Türkiye'nin ekonomik ambargo uygulamakla tehdit edildiğini, sınır dışı operasyonlarının sekteye uğratılmaya çalışıldığını vurgulayan Devlet Bahçeli, "Diplomatik baskı kurmaya yeltendiler. Tüm bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etti. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu. Sizlerin tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımadığını söyledi. CHP, HDP ve İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdı. Hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar. Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar. Bunlara baksak zalimlere boyun eğerdik. Bunlara bıraksak PYD, YPG, PKK'ya göz yumardık. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek milli bekamıza göz dikenlere sessiz kalırdık. Ancak cumhura karşı sorumluluklarımız, tarihe karşı görevlerimiz var. Teslimiyete göz yummayız. Tavize asla yanaşmayız. ya istiklal ya ölüm diyerek kurduğumuz cumhuriyeti ya patates ya soğan diyerek tartışmaya açtırmayız" dedi.



'BU CHP, ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ DEĞİLDİR'



CHP, İP, HDP, SP ve ÖDP'nin kaos ve kriz arzuladığının farkında olduklarını ve milli bekaya sahip çıkmak için güçbirliği yaptıklarını anlatan Devlet Bahçeli, "Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmemesini milli güvenliğimiz açısından vahim addediyor, çok tehlikeli buluyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri listelerinde belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz. Ezanın ıslıklanmasını, CHP'nin adaylarının Fatiha suresiyle dalga geçmesini, milli ve manevi değerlerimize ihanet olarak değerlendiriyoruz. CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Zillet ittifakına gelin tavır koyun. Parti yönetimlerinin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP, iyi falan hiç değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin birlikte yürüyelim. İP'e oy veren kardeşlerim gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Partili kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık. Gelin buna siz de katılın. Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım" diye konuştu.



'CUMHUR İTTİFAKI HEPİMİZE YETER'



Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birinin aday yapıldığını vurgulayan Devlet Bahçeli, şöyle dedi:



"Başkentimiz Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birini aday yapanlardan hesap soralım. PKK'nın siyasi uzantılarının meşrebine uygun bir ismi İzmir'de aday gösterenleri milli iradenin gücüyle titretelim. Dünyanın en büyük Türk kenti olan İstanbul'da HDP'nin peşine takılmış isimleri sandıkta perişan edelim. Cumhur İttifakı hepimize yeter. Gelin güçlü Türkiye'ye hep birlikte koşalım. PKK'nın siyasi avaneleriyle aynı yolun yolcusu olmayın. Zillette umut yoktur. Zilletin sonu hüsrandır. Zilletin ardı karanlıktır. Bölücü başının heykelini dikmek isteyen teröristlere müsaade yoktur."



'ANKET ŞİRKETLERİ DURMADAN ATIP TUTUYOR'



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın 10 yıldır başkan seçildiğini hatırlatan Devlet Bahçeli, "Sizlerin takdiri bizlere onur veriyor, muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, eksik bıraktığımız işlerimizi bitirmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için en 5 yıl daha hizmete devam diyoruz. Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardadır, yükselen milli iradedir. Bizim anketlerimiz konvoylarımızı selamlayanlar, dua eden tertemiz yürekler, Isparta'nın ta kendisidir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitingdeki konuşmasının ardından Antalya'ya hareket etti. - Isparta

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'ın İdam Çağrısına Bahçeli'den Yanıt: Geri Getirilmesi İçin Olumlu Oy Kullanırız

CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor

Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu