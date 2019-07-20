Devlet Bahçeli, Bartın Belediyesini ziyaret etti

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Bartın
Belediyesine ziyarette bulundu. Karabük
'teki temaslarının ardından Bartın'a geçen Bahçeli, kente gelişinde Kurtköy
mevkisinde partililer tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti.
Bartın Belediyesi Mehteran Takımı marşlarıyla Belediye Başkanı Cemal Akın
ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Akın ile makamda görüştü.
Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik tarafından Bahçeli'ye, tespih ve hat işlemeli tablo hediye edildi.
Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
ve genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz
, Kamil Aydın
, Yaşar Yıldırım
, Feti Yıldız
ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu
ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.