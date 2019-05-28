Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve...
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Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve...

1 saat önce

Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır.

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:14 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Fırat, Politika
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