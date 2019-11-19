Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Bizi eleştirenler, "geberdi" diyenler, MHP parçalanacak diyenler.
Son Dakika Politika Devlet Bahçeli: 'Bizi eleştirenler, 'geberdi' diyenler, MHP parçalanacak diyenler. - Son Dakika

Devlet Bahçeli: "Bizi eleştirenler, "geberdi" diyenler, MHP parçalanacak diyenler.

6 saat önce

Devlet Bahçeli: "Bizi eleştirenler, "geberdi" diyenler, MHP parçalanacak diyenler.

Devlet Bahçeli: "Bizi eleştirenler, "geberdi" diyenler, MHP parçalanacak diyenler... Allah'a şükür buradayız, Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz"

"Dış politikada çok hassas olmak lazım"

"Sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar diye bir açıklama da yaptım. Fakat sakalla uğraşan çok az çıktı"

"Dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla"

" (Ortak devriye) Dışişleri Bakanının görüşleri sağlıklıdır, kararlılık ifade eder. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin aldığı tavrın devamlılığı gereklidir"

"Türkiye'nin gündemini bazı sıralama ve önceliklerle ele almak lazım"

Devlet Bahçeli: Bizi eleştirenler, geberdi diyenler, MHP parçalanacak diyenler.

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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