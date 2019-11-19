Devlet Bahçeli: "Bizi eleştirenler, "geberdi" diyenler, MHP parçalanacak diyenler... Allah'a şükür buradayız, Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz"

"Dış politikada çok hassas olmak lazım"

"Sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar diye bir açıklama da yaptım. Fakat sakalla uğraşan çok az çıktı"

"Dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla"

" (Ortak devriye) Dışişleri Bakanının görüşleri sağlıklıdır, kararlılık ifade eder. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin aldığı tavrın devamlılığı gereklidir"

"Türkiye'nin gündemini bazı sıralama ve önceliklerle ele almak lazım"