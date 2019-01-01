Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli, Bizlerin Öğretmenidir"

Devlet Bahçeli, Bizlerin Öğretmenidir"

1 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli, Bizlerin Öğretmenidir
Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Kendisinden çok ülkesini ve milletini düşünen ve yaşayan bilge lider Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da içimizdeki vatan hainlerinin darbe girişimlerine göğüs gererek en büyük cesaretini göstermiştir. Bizler için liderden öte, büyüğümüz, öğretmenimiz, pusulamız olan Türk gençliğine hedef koyan ve Türk gençliğine kendini adayan Türkmen Beyi Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutlarım. Allah sağlıklı, huzurlu uzun ömürler versin.Bilindiği gibi, Genel Başkanımız, 1 Ocak 1948'de Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya gelmişti" diye konuştu. (MB-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:38 Kaynak: İHA

Politika
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