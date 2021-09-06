Devlet Bahçeli Bulvarı üstgeçidi açıldı - Son Dakika

Niğde Belediyesi tarafından, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki üstgeçit tamamlanarak trafiğe açıldı.

Trafiğe açılan üst geçitte açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, Devlet Bahçeli Bulvarı ve üstgeçidin geçici kabul işlemlerinin resmi olarak kabul edildiğini söyledi.

Özdemir, artık çevre yolu Devlet Bahçeli Bulvarı ve üst geçidin trafiğe açılmasının önünde bir engel kalmadığını belirterek, yolun Niğde'ye ve bütün sürücülere hayırlı olmasını diledi.