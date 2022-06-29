Devlet Bahçeli: "Bundan Sonra Her NATO Üyesi Ülke Ahlak ve Samimiyet Testinden Geçecek; Söz ve Vaatleri Yakından Takip Edilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madrid'de yapılan dörtlü zirve sonrasında imzalanan bildiriye ilişkin, " Türkiye'miz Madrid'de istediğini almıştır. Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemelidir… Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; dün Madrid'de, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebi için Türkiye'nin tavrına ilişkin yapılan toplantı sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak bildiriye dair yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:

"MUHTIRA METNİ ÜLKEMİZ LEHİNE STRATEJİK BİR KAZANIM, AYNI ŞEKİLDE MİLLİ BİR BAŞARIDIR"

" İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Sayın Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenber dörtlü görüşme formatında bir araya gelmişlerdir. Bu görüşmeyi müteakiben bahse konu toplantıda hazır bulunan üç ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının nezaretinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci hakkında üçlü memorandum imzalanmıştır.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları eliyle imza altına alınan (10 maddelik) muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır. Madrid'de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir.

"TERÖRİZMİN TÜM BİÇİM VE TEZAHÜRLERİYLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ İRADESİ GÖSTERİLMESİ HUSUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANMIŞTIR"

Kaldı ki, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve iş birliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlanmıştır. Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ'nün, PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır. Yine bu iki ülkenin milli güvenliğimize yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecek olmaları mühim ve memnuniyet verici bir gelişmedir.

İsveç ve Finlandiya'nın;

-Türkiye'ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları,

- PKK'yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri,

-Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri,

-Yine Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları,

-PKK'nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi, hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir.

"BUNDAN SONRA HER NATO ÜYESİ ÜLKE AHLAK VE SAMİMİYET TESTİNDEN GEÇECEK"

Türkiye'miz Madrid'de istediğini almıştır. Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemelidir. Zillet ittifakının ve bu ittifaka sözcülük yapan odakların derin bir hayal kırıklığı eşliğinde, terörizmin ve terör örgütlerinin arkasına geçip Türkiye'yi taşlamaları, gerçekleri çarpıtma densizlikleri utanç verici bir durum, ayıplı bir tutumdur.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının önünde en azından Türkiye'nin ortaya koyduğu sağlam ve tutarlı duruş açısından bir engel kalmamıştır. Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımızı ve tüm diplomatlarımızı gönülden kutluyor, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."