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DEVLET BAHÇELİ ÇAMLICA GİŞELERİNDE PARTİLİLER TARAFINDAN KARŞILANDI

2 saat önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.

DEVLET BAHÇELİ ÇAMLICA GİŞELERİNDE PARTİLİLER TARAFINDAN KARŞILANDI, System.String[]

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Bahçeli aracından inerek partililerle tek tek tokalaştı. Bahçeli ardından aracına binerek İl Başkanlığına geçmek üzere yola çıktı. 

Görüntü Dökümü:
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-Bahçeli'nin gelişi
-Aracından inerek partililerle tokalaşması
-Aracına binerek ayrılması


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:47 Kaynak: DHA
İstanbul, Çamlıca, Devlet Bahçeli, Güncel
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