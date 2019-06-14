Devlet Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:07 Kaynak: DHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul
'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca
gişelerinde karşılandı. Bahçeli aracından inerek partililerle tek tek tokalaştı. Bahçeli ardından aracına binerek İl Başkanlığına geçmek üzere yola çıktı.
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