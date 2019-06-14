Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı
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Devlet Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.

Devlet Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Bahçeli aracından inerek partililerle tek tek tokalaştı. Bahçeli ardından aracına binerek İl Başkanlığına geçmek üzere yola çıktı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:07 Kaynak: DHA
İstanbul, Çamlıca, Devlet Bahçeli, Güncel
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