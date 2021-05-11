Devlet Bahçeli: "CHP ile İP, HDP tarafından tutsak alınmıştır" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile İP, HDP tarafından tutsak alınmıştır" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin KOVİD-19 hastalığıyla mücadelesi kararlılıkla devam ederken, fırsatçı muhalefet partilerinin sorumsuz açıklamaları, sakat teklifleri, sağduyudan yoksun değerlendirmeleri haddi ve hududu aşmıştır. Bunun yanında, bazı gazetelerin ve köşe yazarlarının planlı zillet propagandasına kurşun askerlik yapması husumet cephesindeki hareketliliği gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin erken seçim gündemi olmamasına rağmen; ısrarla, inatla, iddiayla seçim olacak diyenler sadece hayallerinin oyuncağı değil, aynı zamanda kirli maksatlarının da esiridir. Cumhur İttifakı'nın ortak ve sarsılmaz kararı açıktır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. CHP'den İP'e, HDP'den diğer sipariş ve kumandalı partilere kadar bütün siyasi aktörler hesabını buna göre yapmak durumundadır. Tezvirat müelliflerinin erken seçim dayatması beyhude çabadır. Millete hizmeti değil hezimeti reva gören zillet ittifakının içine düştüğü yozlaşma ve çaresizlik acınacak seviyelerdedir" ifadelerini kullandı.

"CHP yönetiminin Cumhuriyet'in kuruluş rotasından sapması hem kendi tarihine hem de milletimizin hükmü şahsiyetine dış bağlantılı operasyondur"

Bahçeli, "CHP'nin Dersim isyanından özür dileme sırasına girmesi, yüzleştik helalleştik hezeyanları bir bakıma aziz Atatürk'ün eserlerine ve emanetlerine tam bir ihanet olarak karşımızdadır. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ifadeyle birlikte HDP'yi siyasal hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak tanımlaması terör örgütüyle suç ortaklığını teşhir etmiştir. Bölücülüğün siyasi ayakları alenileşmiştir. CHP yönetiminin Cumhuriyet'in kuruluş rotasından sapması hem kendi tarihine hem de milletimizin hükmü şahsiyetine dış bağlantılı operasyondur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 100 maddelik anayasa önerisinden hemen sonra paçaları tutuşan CHP, İP ve gizemli ortakları HDP'nin eşzamanlı olarak güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili çağrıları akıl tutulması, siyasi tükenmişliktir. Türkiye, Parlamenter Sistemi denemiş, ancak kargaşadan ve krizden başka bir netice alamamıştır. Parlamenter Sistem, siyasi anlaşmazlıkları tırmandırmış, kısa ömürlü koalisyon hükümetleriyle ülkemize enerji ve zaman kaybettirmiştir. Devlet yönetimindeki kilitlenmeler, erkler arasındaki gerilimler, siyasetteki cepheleşmeler, bir yanda demokrasi dışı arayışları kamçılamış, diğer yanda sosyal ve ekonomik bunalımları tetiklemiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu Parlamenter Sistem'in açmazlarından dolayı ağır hasar görmüştür. Türk milletinin istikbale yönelik irade ve mesajı Parlamenter Sistem'in muazzam bir yönetim reformuyla aşılması demek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk Tipi Başkanlık Modeli'dir. Eskiye dönüş uçurumdur" açıklamasını kaydetti.

"CHP ile İP'ten PKK aparatına övgüler yükselmesi esasen şühedaya hakarettir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Parlamenter Sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye'nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir. 'HDP'ye hakaret edilerek toptan Kürtlere hakaret ediliyor' diyebilecek kadar gözünü ve gönlünü karartan, bir ara da HDP'yi Kürt siyasal hareketi olarak görerek terörün değirmenine su taşıyan İP'in başkanı, bölücülüğün yeni reklam yüzü olarak sivrilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin geciken kapatma davasını tekrar açması gereken şu günlerde, CHP ile İP'ten PKK aparatına övgüler yükselmesi esasen şühedaya hakarettir. Aynı zamanda sözde Ermeni soykırımı tanıyan terör uzantısı HDP'nin takdir ve taltif edilmesi, bir bakıma Asala'ya onaydır, Ermeni diasporasına selamdır. Unutulmasın ki, dağda elde edilmiş stratejik üstünlüğün Meclis'te kaybına göz yummamız mümkün değildir. CHP ile İP, HDP tarafından tutsak alınmıştır. Bu tablo Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir durumdur. CHP ile İP'in mafyalaşmış siyasetten bahsetmesi hezeyandır. CHP'nin uyuşturucu baronlarıyla nasıl içli dışlı olduğunu biraz hafıza tazelemesi yapanlar hemen göreceklerdir. Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, asıl millet düşmanı terör örgütleriyle el ele verenlerin bu kapsamda ne konuşmaya yüzleri ne de insan çıkacak halleri vardır. Cumhur İttifakı'nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir. Türkiye'de çetelerin hükmü bitmiştir. Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir. Türkiye'de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir."

"PKK'ya diyet ödeyen kimliksizlerin, cezaevindeki FETÖ'cüleri garip ve masum gören köksüzlerin neye ve hangi şirret hesaplara hizmet ettikleri bellidir"

Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadelenin kahramanca ve üstün başarıyla yürütüldüğü, şehit ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla milli güvenliğimizin emniyete alındığı bir süreçte, teröristlerin korkulu rüyası değerli komutanlarımızın manşetlerle lekelenmeye çalışılması düşmanca bir tertiptir. Askeri operasyonların azimle icrasından korkan işbirlikçilerin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli komutanlarına ve emniyet güçlerimize iftira atması aşağılık bir komplodur. PKK'ya diyet ödeyen kimliksizlerin, cezaevindeki FETÖ'cüleri garip ve masum gören köksüzlerin neye ve hangi şirret hesaplara hizmet ettikleri bellidir. Bu hesap Türk milletinin engin iradesine çarpıp dağılacaktır. Kötü emel sahipleri de mutlaka hesap verecektir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA