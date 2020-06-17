Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı - Son Dakika

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:31 Kaynak: AA
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