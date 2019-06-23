Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'dan flaş seçim açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Devlet Bahçeli'dan flaş seçim açıklaması

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

Devlet Bahçeli'dan flaş seçim açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" dedi.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti! Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı! Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken mesaj! Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbata hak edine verilecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 22:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'dan flaş seçim açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]