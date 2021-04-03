Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda - Son Dakika

Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda

03.04.2021 22:25
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda, System.String[]

Alparslan Türkeş'in vefatının 24. yıldönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, maalesef bu sene de manevi görevimizi Anıtmezar'da gerçekleştirememenin hüznünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölümünün 24. yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkeş'in Anıtmezarı'nda tören yapamamanın hüznünü yaşadıklarını ifade eden MHP Lideri Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MANEVİ GÖREVİMİZİ YAPAMAMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ"

KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, maalesef bu sene de manevi görevimizi Anıtmezar'da gerçekleştirememenin hüznünü yaşıyoruz. Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DAVASININ EN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİNDEN BİRİ"

Dünyadaki bütün atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını samimiyetle savunan, yüksek iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların liderliği altında başlamış ve başarılmıştır. Büyük davaların çoğu, öncelikle, bu seçkin insanların omuzlarında taşınmış ve ancak onların heyecanıyla yoğrulduktan sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet çizebilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği davasının günümüze kadar uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz merhum Türkeş Bey'dir.

"MERHUM ALPARSLAN TÜRKEŞ BEY'İN EN ÖNEMLİ İKİ ESERİ EMİN ELLERDE"

Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, varlığı ile bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Bu itibarla seksen yıllık hayatının bütün yönleriyle tanınmasının, bugün onun hatıra ve emanetleriyle yürüttüğümüz siyasal mücadelemize, hatta Türk siyasetinin mana ve muhtevasına ayrı bir güç, özel bir anlam katacağı kanaatindeyim. Merhum Türkeş Bey'in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi'yle Ülkü Ocakları emin ellerdedir, ehil yüreklere teslimdir, hiçbir fitne/fesat eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir.

"HER ZAMANKİ GİBİ TÜRK-İSLAM ÜLKÜSÜ GÜVENCE OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi bugün milletimizin gönlünde taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye karşıtlarının haricinde, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak iradesiyle kutlu varlığımız millete hizmet yolundan asla sapmayacaktır. Her zaman olduğu gibi Türk-İslam ülküsü güvence olmayı sürdürecektir. Milliyetçiler, ülke sorunlarını aşmanın yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, insanlarımızı birbirine düşürmek gibi sakıncalı yöntemlerle bulunamayacağını bilmektedir.

"BİZE DÜŞEN GÖREV MÜCADELEMİZİ YAVAŞLATACAK TUZAKLARA DİKKAT ETMEK"

Birlik, uzlaşma, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma ile huzur, refah, istikrar ve güçlü bir Türkiye'nin kapısı ardına kadar aralanacaktır. Bize düşen görev, binbir emekle elde ettiğimiz siyasal kazanımlarımızı geriye döndürecek ve fikri mücadelemizin hızını yavaşlatacak tuzaklara dikkat etmek olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 24. yıldönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ayrıca dava şehitlerimize, fani hayattan göç etmiş değerli Ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum.

Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda - Son Dakika


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