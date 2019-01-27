Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'a Ziyaret

Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'a Ziyaret

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Basına kapalı ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ile AK Parti ve MHP milletvekilleri yer aldı.

Yıldırım ve Bahçeli görüşmenin ardından kısa birer açıklama yaptı. Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Yıldırım, Cumhur İttifakının yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Yıldırım'ı öven MHP lideri ise, "MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; teşkilatın her değerli üyesi Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek onu İstanbul'da başkan olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" Projesi Binali Yıldırım: Genel Başkan'ın Ziyareti Cumhur İttifakı'na Güç Vermiştir

İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:21:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]