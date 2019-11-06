Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretine ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretine ilişkin açıklama

8 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretine ilişkin açıklama, System.String[]

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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