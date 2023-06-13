Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert tepki

Başkent'te dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrası bir kez daha sel felaketi yaşandı. Birçok cadde göle dönerken araçlar suya gömüldü. Birçok ev ve iş yerini ise su bastı.

"İBB BAŞKANI GİBİ EMANETE HIYANET ETTİ"

Bugün partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de selle mücadele eden Ankara vardı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Bahçeli, "Daha birkaç gün önce Ankara'yı sel aldı. Emanete tıpkı İBB başkanı gibi hıyanet etmiştir. Ankara'ya bir çivi çakılmadı. 14 Mayıs akşamı 5. sınıf çadır tiyatrosunda kazandık diyordu ama şehirlerinde kaybettirdiklerini herkes görmüş oldu. Nefsine söz geçiremeyen siyasetçi olamayacağı gibi adam da olamayacaktır. Bülbül güle karga çöplüğe götürür." dedi.

"VEKİLLİK KAPAN KENDİ EVİNE GİTTİ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bahçeli şunları söyledi: "CHP genel başkanının hala milletin mesajını anlayamamış olmasıdır üzüntümüz. Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan hatası hala şoku atmadığına delildir. Köylüleri suçlamak milli iradeye saldırıdır. Bu milletimizi derinden yaralamış ve CHP'ye oy verenleri üzmüştür. Haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden hiçbir sonuç alınamaz. Defalarca uyardım. Güvenme dostuna saman doldurur postuna dedim. Vekillik kapan kendi evine gitti."