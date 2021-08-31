Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Programın yeni yayın döneminde Anlı'ya pek çok tebrik mesajı gelirken, stüdyo adeta çiçek bahçesine döndü.
Müge Anlı, bugünkü yayınında gelen mesajları okurken, bir tebrik mesajının da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiğini söyleyerek, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." dedi.
Bahçeli'nin "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum" sözleriyle göndermiş olduğu mesajı sesli bir şekilde okuyan Anlı, MHP liderine teşekkürlerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri - Son Dakika