Devlet Bahçeli'den Protestocu Depremzedelere: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretini Sabote Etmeye Hakkınız Yok. Sessizlik Olacak. - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'den Protestocu Depremzedelere: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretini Sabote Etmeye Hakkınız Yok. Sessizlik Olacak.

01.03.2023 00:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren depremzedelere, "Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren depremzedelere, "Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte bugün deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti.

BAHÇELİ'DEN DEPREMZEDELERE: SESSİZLİK OLACAK. DAĞILIN GİTSİN

AFAD'ın Elbistan'da kurduğu konteynerkenti ziyaret ettikleri sırada bir grup depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, deprem sonrasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepki gösterdi. Bahçeli, depremzedelere, "Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım" dedi.

DEPREMZEDE: BİZ 2019'DA CUMHURBAŞKANIMIZA YAPTIK YAPACAĞIMIZI

Depremzedelerden biri, Bahçeli'ye, "Sayın Devlet Bey, biz 2019'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Memleket bitti, halk göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz, yoksa memleketimizi seviyoruz" diye yanıt verdi.

MAHİR ÜNAL VE SÜLEYMAN SOYLU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Depremzedelerin tepkisi, Bahçeli alandan ayrıldıktan sonra sürdü. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeleri sakinleştirmeye çalıştı. Ünal, depremzedelere, "Yapma. Bakın, ben, sizin milletvekilinizim. Lütfen, Elbistan'a bunu yapmayın" dedi. Bir depremzede "Elbistan'ı Maraş'tan ayırın" derken diğer depremzedeler "Elbistan il olsun" sloganı attı.

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli'den Protestocu Depremzedelere: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretini Sabote Etmeye Hakkınız Yok. Sessizlik Olacak. - Son Dakika

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