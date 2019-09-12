Devlet Bahçeli'den 'revizyon' çıkışı: Doğru bulmuyorum
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabinede revizyona karşı çıkarak, "İki yanlıştan bir doğru çıkmıyorsa, tek doğru üzerinde yürümekte yarar vardır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabinede revizyona karşı çıkarak, "İki yanlıştan bir doğru çıkmıyorsa, tek doğru üzerinde yürümekte yarar vardır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45
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