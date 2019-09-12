Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli'den 'revizyon' çıkışı: Doğru bulmuyorum
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Devlet Bahçeli'den 'revizyon' çıkışı: Doğru bulmuyorum

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabinede revizyona karşı çıkarak, "İki yanlıştan bir doğru çıkmıyorsa, tek doğru üzerinde yürümekte yarar vardır" dedi.

Devlet Bahçeli'den 'revizyon' çıkışı: Doğru bulmuyorum, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabinede revizyona karşı çıkarak, "İki yanlıştan bir doğru çıkmıyorsa, tek doğru üzerinde yürümekte yarar vardır" dedi.

Devlet Bahçeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45 
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