Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş suikastı sonrası bıyığını kesen ülkücülere: Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz

30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefetin cinayeti gündemde tutma çabasına rağmen MHP ve Ülkü Ocakları'nın konuyla ilgili sessiz kalması ve açıklamalarını üstü kapalı ifadelerle geçiştirmeleri parti içinde de yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

ÜLKÜCÜLER TEPKİ OLARAK BIYIKLARINI KESMİŞTİ

MHP'yi Sinan Ateş cinayetine sessiz kalmakla suçlayan çok sayıda ülkücü bıyıklarını keserken, o görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Ortaya çıkan akım ise çok sayıda ülkücünün MHP üyeliğinden istifa ettiği şeklinde yorumlandı.

BAHÇELİ: HİÇ OLMAYANLARIN YOKLUĞUNDAN ŞİKAYET EDECEK DEĞİLİZ

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuya değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize saldıranlarla hesaplaşacağız" diye konuştu.