Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş suikastı sonrası bıyığını kesen ülkücülere: Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş suikastı sonrası bıyığını kesen ülkücülere: Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz

31.01.2023 14:22

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası, MHP'nin sessiz kalmasına çok sayıda ülkücü bıyıklarını kesip tepki göstermişti. Görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefetin cinayeti gündemde tutma çabasına rağmen MHP ve Ülkü Ocakları'nın konuyla ilgili sessiz kalması ve açıklamalarını üstü kapalı ifadelerle geçiştirmeleri parti içinde de yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

ÜLKÜCÜLER TEPKİ OLARAK BIYIKLARINI KESMİŞTİ

MHP'yi Sinan Ateş cinayetine sessiz kalmakla suçlayan çok sayıda ülkücü bıyıklarını keserken, o görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Ortaya çıkan akım ise çok sayıda ülkücünün MHP üyeliğinden istifa ettiği şeklinde yorumlandı.

BAHÇELİ: HİÇ OLMAYANLARIN YOKLUĞUNDAN ŞİKAYET EDECEK DEĞİLİZ

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuya değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize saldıranlarla hesaplaşacağız" diye konuştu.

YORUMLAR (4)
  • Suleyman Dag: Mhp liyim deyip biyik birkanlar biyiklarini kesmisler çok üzüldüm. Ulkucuyum dediğinizde de yoksunuz kime hızmet ettiğine iyibak ondan sonra ulkuculukten bahset Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Yavuz Selim Ayyıldız: Başbuğumdan sonra MHP diye bir şey bırakmadınız ortada sayın Bahçeli Koltuk sevdası yüzünden parçaladınız MHP'yi Cevap Yaz 33 5 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: Anlamıyorum bu nefret ayrıştırma dili ile nasıl siyaset yapabiliyorsunuz sırf o koltukta oturabilmek için insanları birbirine kırdırıp sıkılmadan uzaktan izliyorsunuz Benim ülkem bunu mu hak ediyor Cevap Yaz 48 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş suikastı sonrası bıyığını kesen ülkücülere: Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz - Son Dakika


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