Devlet Bahçeli divan üyeleriyle İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor - Son Dakika

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Devlet Bahçeli divan üyeleriyle İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleri ile birlikte İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleri ile birlikte İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleriyle birlikte Suriye ve İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor. - ANKARA
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