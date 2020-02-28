Devlet Bahçeli divan üyeleriyle İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli divan üyeleriyle İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor - Son Dakika

Devlet Bahçeli divan üyeleriyle İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleri ile birlikte İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor.

Devlet Bahçeli divan üyeleriyle İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleri ile birlikte İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleriyle birlikte Suriye ve İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Suriye, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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