Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli Eskişehir'e Geliyor

Devlet Bahçeli Eskişehir'e Geliyor

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçesi, partisi tarafından düzenlenecek salon toplantısı için Eskişehir'e geliyor.

Devlet Bahçeli Eskişehir'e Geliyor, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçesi, partisi tarafından düzenlenecek salon toplantısı için Eskişehir'e geliyor. Bahçeli'nin, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 15.30 da Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonunda düzenlenecek 'Sağduyunun Birlikteliği Eskişehir Buluşması' toplantısına katılacağı açıklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:15:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli Eskişehir'e Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]