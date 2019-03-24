Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Helalleşme Arzusu Taşıdığım İp'e (İyi Parti) Oy Veren Kardeşlerim, Gelin Cumhur...

Devlet Bahçeli: "Helalleşme Arzusu Taşıdığım İp'e (İyi Parti) Oy Veren Kardeşlerim, Gelin Cumhur...

1 saat önce

Devlet Bahçeli: "Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin"

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Güncel
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