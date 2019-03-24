Devlet Bahçeli: "Helalleşme Arzusu Taşıdığım İp'e (İyi Parti) Oy Veren Kardeşlerim, Gelin Cumhur...
1 saat önce
Devlet Bahçeli: "Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin"
Devlet Bahçeli
: "Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti
) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin"
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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