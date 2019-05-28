Devlet Bahçeli: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına...
1 saat önce
Devlet Bahçeli: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum.
Devlet Bahçeli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:16 Kaynak: AA
: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
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