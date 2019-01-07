Devlet Bahçeli İçin Özel Tuğralı Tablo
37 dakika önce
- Devlet Bahçeli için özel tuğralı tabloBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.
- Devlet Bahçeli
için özel tuğralı tablo
BİTLİS - Bitlis
'in Ahlat
ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.
Ahşap oyma ustası Osman Gülsar, ceviz ağacından yaptığı Osmanlıca
Devlet Bahçeli yazan ahşap tabloyu 4 günde bitirdiğini söyledi. Gülsar; "Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok tecrübeli bir büyüğümüz ve siyasi bir liderdir. Kendisini çok sevdiğim için ona özel tuğralı tablo yaptım. Ceviz ağacından yaptığım tabloda Osmanlıca Devlet Bahçeli yazısı ve Oğuz damgasını işledim. En kısa zamanda Bahçeli'yi ziyaret edip kendim bizzat tabloyu takdim edeceğim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:57 Kaynak: İHA
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