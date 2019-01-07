Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli İçin Özel Tuğralı Tablo

Devlet Bahçeli İçin Özel Tuğralı Tablo

37 dakika önce

- Devlet Bahçeli için özel tuğralı tabloBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.

- Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ahşap ustası Osman Gülsar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel tuğralı tablo yaptı.
Ahşap oyma ustası Osman Gülsar, ceviz ağacından yaptığı Osmanlıca Devlet Bahçeli yazan ahşap tabloyu 4 günde bitirdiğini söyledi. Gülsar; "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok tecrübeli bir büyüğümüz ve siyasi bir liderdir. Kendisini çok sevdiğim için ona özel tuğralı tablo yaptım. Ceviz ağacından yaptığım tabloda Osmanlıca Devlet Bahçeli yazısı ve Oğuz damgasını işledim. En kısa zamanda Bahçeli'yi ziyaret edip kendim bizzat tabloyu takdim edeceğim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:57 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Devlet Bahçeli, Yerel
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