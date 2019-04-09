Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: İstanbul'da 60 Gün İçinde Seçime Gidilebilir

Devlet Bahçeli: İstanbul'da 60 Gün İçinde Seçime Gidilebilir

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Yeni seçim düşünülebilir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Yeni seçim düşünülebilir. Demokratik yollar kullanılarak mevcut durumdan bir çıkış sağlanamazsa 60 gün içinde yeni bir bir seçime de gidilebilir. 60 gün sonra ilk pazar günü seçimler yapılabilir." dedi.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:51 Kaynak: Youtube

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Devlet Bahçeli, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: İstanbul'da 60 Gün İçinde Seçime Gidilebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]