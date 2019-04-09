Devlet Bahçeli: İstanbul'da 60 Gün İçinde Seçime Gidilebilir
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Yeni seçim düşünülebilir.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) lideri Devlet Bahçeli
, "Yeni seçim düşünülebilir. Demokratik yollar kullanılarak mevcut durumdan bir çıkış sağlanamazsa 60 gün içinde yeni bir bir seçime de gidilebilir. 60 gün sonra ilk pazar günü seçimler yapılabilir." dedi.…
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:51 Kaynak: Youtube
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