Devlet Bahçeli: İstanbul'da 60 Gün İçinde Seçime Gidilebilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Yeni seçim düşünülebilir. Demokratik yollar kullanılarak mevcut durumdan bir çıkış sağlanamazsa 60 gün içinde yeni bir bir seçime de gidilebilir. 60 gün sonra ilk pazar günü seçimler yapılabilir." dedi.Seçimi yenilemenin demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayan Bahçeli, toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmanın daha akıllıca olduğunu ifade etti.Bahçeli ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanna Mansur Yavaş'a ilişkin olarak eli: "Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" ifadelerini kullandı.Bahçeli: Fox TV tilkilik yapıyorİstanbul'da devam eden itiraz süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli Fox TV muhabirinin erken seçimle ilgili sorusunu yanıtlarken "Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum, usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz, Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz Fox olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre. karıştırıyorsunuz ortalığı" sözlerini sarfetti.İmamoğlu: Yazıktır günahtırMillet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise Bahçeli'nin seçimleri yenileme açıklamasına cevap olarak şunları söyledi:"Bazı sözleri anlayamıyorum. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. Zaten alıştı millet, insanlar partizanlaştı, ekonomi yandı bitti kül oldu. Bıraksınlar da bu insanla yetelim. Yazıktır, günahtır. Demokrasinin gereği seçimi kaybedenin gelip seçimi kazananın elini sıkmasıdır.