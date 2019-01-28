Devlet Bahçeli İstanbul'da Partililerle Buluştu -1

MHP Genel Devlet Bahçeli İstanbul'da, il başkanlığının organize ettiği akşam yemeğinde partililerle biraya geldi.

MHP Genel Devlet Bahçeli İstanbul'da, il başkanlığının organize ettiği akşam yemeğinde partililerle biraya geldi. Burada partililere seslenen Bahçeli, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde uzlaşmaya vardık. Ayrımız gayrımız yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. Artık İstanbul'da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul'da yerel düzeyde biraz dokunsun. Arayışımız bu yöndedir. dedi.



Akşam saatlerinde partisinin il binasından ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 18.00'de İstanbul İl Teşkilatı'nın organize ettiği akşam yemeği için Yeşilköy'de bulunan otele geldi. Bahçeli'ye çok sayıda MHP İstanbul Milletvekilleri ve il yöneticileri de eşlik etti. Burada partililere seslenen MHP Lideri, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde uzlaşmaya vardık. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. Artık İstanbul'da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul'da yerel düzeyde biraz dokunsun. Arayışımız bu yöndedir. Kendi adaylarımız için ne yapıyorsak Cumhur İttifakı adayları için de aynısını yapacağız. Büyükşehir ve ilçe meclislerinde etkin olmalıyız. Cumhur İttifakı İstanbul'da güçlü olmalıdır. İstanbul zilletin altında olursa milli bekamız tehlike altında olacaktır. Zillette gelecek yoktur. Cumhur İttifakı zilletti silip sökecektir. dedi.



MADURO'NUN ESARETE BOYUN EĞMEMESİ DİLEĞİMDİR



Konuşmasında Venezuela'daki olaylara da değinen Bahçeli, ABD Başkanı Trump, bir devlet başkanını Twitter'la devirmeye çalışmıştır, bu haydutluktur. Demokrasi ağır bir yara almıştır. Uluslararası düzen mahvın eşiğindedir. Birleşmiş Milletler zalimler yanındadır. Maduro'ya yapılan alçak girişim başka ülkeler için örnek teşkil edecektir. Maduro'ya yapılan alçak girişimi şiddetle kınıyorum ve bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Maduro'nun esarete boyun eğmemesi dileğimdir. ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Oyuncu Şebnem Sönmez, Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Sitem Etti

Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak

Gözü Dönmüş Saldırganın Boğazına Çakmak Dayayıp Genç Kadını Gasbettiği Anlar Kamerada!