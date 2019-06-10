Devlet Bahçeli: "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü...
7 saat önce
Devlet Bahçeli: "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.
Devlet Bahçeli
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:46 Kaynak: AA
: " İzlanda
'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir."
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