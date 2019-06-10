Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek,...
7 saat önce
Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.
Devlet Bahçeli
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:54 Kaynak: AA
: "Kıbrıs
Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye
'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir."
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