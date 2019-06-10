Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek,...
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Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek,...

7 saat önce

Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:54 Kaynak: AA
Türkiye, Kıbrıs, Devlet Bahçeli, Güncel
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