Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak aktarımı vatandaşı sevindirdi - Son Dakika

Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak aktarımı vatandaşı sevindirdi

ADANA'da kentin trafik sorununu çözmek için 2016 yılında temeli atılan ancak yerel seçimlerin ardından göreve gelen Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından maddi sıkıntılar gerekçe gösterilerek yapımı durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı'na...

Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak aktarımı vatandaşı sevindirdi, System.String[]

ADANA'da kentin trafik sorununu çözmek için 2016 yılında temeli atılan ancak yerel seçimlerin ardından göreve gelen Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından maddi sıkıntılar gerekçe gösterilerek yapımı durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Karar, vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Seyhan Nehri üzerinde bağlantı yollarıyla birlikte bin 800 metre uzunluğa ulaşacak, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün temeli, 2016 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla atıldı. Üzerinde çift yönlü demiryolu hattının da bulunduğu köprü ile Adana Şehir Hastanesi, Bölge Adliye Mahkemesi, Adliye Binası, Yüreğir Devlet Hastanesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Şehir Stadyumu, Çukurova Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun bölgede oluşturduğu trafik yükünün hafifletilmesi planlandı. Projenin yüzde 30'unun tamamlanmasının ardından 2019 Yerel Seçimleri'nde Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar döneminde, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek, projeye ara verildi.

Tamamlandığında, Türkiye'nin ikinci büyük köprüsü olma özelliğini taşıyacak olan Devlet Bahçeli Köprüsü için vatandaşlar projeye devam edilmesini istedi. Ulaştırma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak ayırdı. Karar, ulaşımda sıkıntı çeken vatandaşlarca sevinçle karşılandı.VATANDAŞLAR SEVİNÇLE KARŞILADIKentte doğu-batı güzargahının bağlantısı konusunda çok önemli bir yeri olacağını düşündüğü köprünün yarım kalan çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü'nce başlatılacak olmasının bir müjde olduğunu belirten Korkut Daban, şöyle konuştu: "Bu köprünün bitmesi halinde gerek üniversiteye, gerek şehir hastanesine vatandaşların çok kolay ulaşımı sağlanacaktı. Ancak köprüye ait birçok metal parçaların pas tuttuğunu, yıprandığını görebiliyoruz. Bu köprü ile ilgili aldığımız son haberler bizim için bir müjde oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Bahçeli Köprüsü'nün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından devralındığını duyduk. Bu durumda Karayolları ihale yapacakmış. Bizim için çok ciddi bir sorun arz ediyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolü ve inisiyatifi altında olan böyle bir çalışmaya Cumhurbaşkanımızın el atması hem bizi sevindirmiştir hem de yerel yönetim anlamında düşündürmüştür. Çünkü bizim yerel yönetimlerden yana en büyük beklentimiz yol, köprü ve alt yapı gibi temel çalışmalardır. Köprü demek, yol demek medeniyet demektir."Köprü inşaatının şeçimlerden bu yana durduğuna işaret eden Cumali Toprak, "İnşallah devam ettirilirse şu köprünün pisliğinden kurtuluruz. İki senedir inşaatın hali ortada, çok kötü" dedi.

Mustafa Yassıkaya ise  "Hüseyin Sözlü döneminde temeli atıldı. Atıl durumdaydı. Hükümetimiz el attı. Güveniyoruz, yapılacağından eminiz. Bir an önce hizmete girmesini istiyoruz" diye konuştu.


Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak aktarımı vatandaşı sevindirdi - Son Dakika


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