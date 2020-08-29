Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak aktarımı vatandaşı sevindirdi - Son Dakika

ADANA'da kentin trafik sorununu çözmek için 2016 yılında temeli atılan ancak yerel seçimlerin ardından göreve gelen Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından maddi sıkıntılar gerekçe gösterilerek yapımı durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Karar, vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Mustafa Yassıkaya ise "Hüseyin Sözlü döneminde temeli atıldı. Atıl durumdaydı. Hükümetimiz el attı. Güveniyoruz, yapılacağından eminiz. Bir an önce hizmete girmesini istiyoruz" diye konuştu.