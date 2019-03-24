Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerimiz Bu Hain Planları Alt Üst Eder"
29 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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