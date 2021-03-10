Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz - Son Dakika

Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz

10.03.2021 14:26
Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır" dedi.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk siyasetinin denge ve istikrara kavuşmasının, aynı zamanda ahlaki ve milli duyarlılıklar taşımasının Türkiye'nin stratejik gücüne güç katacağını belirterek, "Siyaset nezaket ister, zarafet bekler, saygı ve sevginin kökleşmesini hedefler. İradesi olmayanların ikmal kaynağı ise iftiradır. Büyük İslam filozofu İbni Rüşd demiş ki; 'Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olup da söyleyemeyen, öteki yarısı da söyleyecek bir şeyi olmadan konuşan insanlardan oluşur.' Ne dediğini bilmeyenin söyleyecek bir sözü yoktur. Bu tiplerde değer ve dirayet de yoktur. Siyasi geçmişi kıvrım kıvrım akan bir nehir gibi olanların, zigzaglı ve ziyan içinde bir hayatın içinden gelenlerin yalan ve dedikodu tek sığınaklarıdır. Çünkü şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise düdük gibidir. Önüne gelen öttürür, ardına düşen savrulur" dedi.

'BİR KADININ AYIPLI DİL KULLANMASI REZİLLİKTİR'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girdiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:  "Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk; ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı. MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum. Söylenenler reva mıdır? Hakkaniyete sığmakta mıdır? Bir insanın dünü bugününe kefil, bugünü geleceğine keşif kolu olmalıdır. İP'in başkanı dün ne söylemişse bugün çiğnemiş, muhtemelen de bugün söylediklerini yarınlarda inkar edecektir. Zira yaptığı hep budur. İP'i, MHP'ye dolamak isteyenlerin ayakları birbirine dolanmıştır. İtibarını kaybetmiş proje partilerinin karanlık bir maksatla kurulduğu, milletimize en küçük bir hayrının dokunmayacağı tecrübelerle sabittir. Girdiği her kapıya ihanet edenler iyi değil, kötülük markasıdır. Zarfa değil mazrufa, surata değil sirete bakalım, görülecek budur. PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin iyi olması, balığın kanat takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir. İP'in yönetimi, Türk siyasetindeki kokuşmadır. İP'in başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP'nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir."'ARAŞTIRILIRSA FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI DEŞİFRE OLACAK'Bahçeli, "Türklük davamızdan caydığımızı söylemek, partimizi İmralı canisiyle ilişkilendirmek, esir olduğumuzu iddia etmek şerefsiz bir bühtandır. Bu bühtan İP'in fikirsiz ve şahsiyetsiz başına yapışıp kalmıştır. Koltuk için Pensilvanya'ya köle olanların bize çamur atması beyhudedir. Asıl üzerinde durulması gereken konu şudur; FETÖ'nün sekiz ayağı olduğu bilinmektedir. Yargıdan bürokrasiye, eğitimden medyaya, TSK'dan emniyete, medyadan iş dünyasına kadar bu ayaklarla kararlılıkla mücadele edilmiş, buna da devam edilmektedir. HDP, PKK'nın siyasetteki kanser hücresidir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı oy yaklaşık 5 milyon 800 bin civarındadır. İP'in kuruluşu 25 Ekim 2017'dir. Bir yılını bile doldurmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır. Mesela Hakan Bayrakçı, Murat Gezici, İbrahim Uslu gibi icazetli kamuoyu araştırma şirket sahipleri acaba bu oyun kaynağını araştırma lüzumu duymuşlar mıdır? Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir? Pensilvanya'nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ'cüler kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araştırıldığında İP'in oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı partinin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ'nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı. 'KİMSE BİZE HARİTA ÜZERİNDEN PARMAK SALLAYAMAZ'

Ardından Papa'nın Irak ziyaretine değinen Bahçeli, "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir. 5 Mart-8 Mart arasında Papa'nın Irak ziyaretini adım adım takip eden, gerekli notlarımızı alan bir partiyiz. Dinler arası diyalog çabalarının tekrar ısıtılması karşısında, bu küresel projenin ilk halkasında hain Gülen'in yer aldığını bilmesi İP'in başkanına tavsiyemdir. Kimin kimlerle yürüdüğü bellidir. Kaldı ki biz Türk milletiyle yürüyoruz, İP'sizi sapsızı, CHP'si, HDP'si de Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkıyor. Unutulmasın ki, İP'in başkanı Türklük konusunda söz söylemeye ne cüreti ne de yüreği yetecek en son kişi bile değildir. Milliyetçi Hareket Partisi dostunu da bilir hasmını da bilir. Ülküsü de bellidir, ilkeleri de berraktır. CHP'nin kafesinde yemlenip kendi boğazına İP dolayanların bizimle aşık atması, davamızı ve arkadaşlarımızı karalaması alçak bir oyundur. ve bu oyun bozulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA, -


Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz
Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz
Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz
Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli: Kimse bize harita üzerinden parmak sallayamaz - Son Dakika


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