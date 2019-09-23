Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi
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Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

1 saat önce

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
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