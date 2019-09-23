Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi
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Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.
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