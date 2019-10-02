Son Dakika Haberleri: 'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama
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'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama

23 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.


Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

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Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, Twitter, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:31 
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