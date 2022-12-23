MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu

23.12.2022 14:13

Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, MHP liderine çerçevelettiği bir Atatürk fotoğrafını hediye ederken söz konusu fotoğrafın montajlı olduğu ve orijinalinin ise Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa zamanda gündem olan olayla ilgili birçok kullanıcıdan esprili paylaşımlar geldi.

Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı. Kendisini göreve layık gören Bahçeli'ye saygı ve şükranlarını sunduğunu ifade eden Tosuner, MHP liderine bir de Atatürk fotoğrafı etti.

Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ HİTLER'E AİT ÇIKTI

Ancak Tosuner'in çerçeveleterek Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraf montaj çıktı. Fotoğrafa dikkatli bakanlar, montajlanmış olan fotoğrafın orijinalinin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri Adolf Hitler'e ait olduğunu ifade etti. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcılar sosyal medyada onlarca paylaşım yaptı.

Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
Fotoğrafın orijinal hali

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
Bahçeli'nin atadığı il başkanının MHP lideri hediye ettiği montajlı fotoğraf dalga konusu oldu
YORUMLAR
500
MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner atandı MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner atandı TBMM Genel Kurulunda 'asgari ücret' tartışması TBMM Genel Kurulunda 'asgari ücret' tartışması

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı
13:43 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti
13:39 İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde iktidarı kızdıracak sözler: Planımız 2023'te iktidar olup bu kötülükten kurtulmak, 10 milyonlarca fark yiyecekler
13:37 MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu
12:29 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul için yeni konut projesini duyurdu! Evler, Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alana inşa edilecek
12:17 Türk lirasını klozete atması sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen fenomen Mika Can Raun, yargı önüne çıktı
12:11 TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayan ve 7.5 yıl hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'dan savunma: Görüşüm kriminalize edilmeye çalışılmaktadır
12:14 Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı
11:30 Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu
16:11 Ankara'da tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 14:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement