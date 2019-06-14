Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, MHP İstanbul
İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca
gişelerinde karşılandı.
Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer katıldı. Bahçeli, kendisini karşılayan partililer ile tek tek selamlaşarak el sıkıştı. Bahçeli, karşılamanın ardından ziyaret edeceği İstanbul İl Teşkilatına hareket etti. - İSTANBUL
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