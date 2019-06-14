Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı
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Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.

Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer katıldı. Bahçeli, kendisini karşılayan partililer ile tek tek selamlaşarak el sıkıştı. Bahçeli, karşılamanın ardından ziyaret edeceği İstanbul İl Teşkilatına hareket etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
MHP, İstanbul, Çamlıca, Devlet Bahçeli, Politika
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