Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli, Partisinin İstanbul İl Teşkilatını Ziyaret Etti

Devlet Bahçeli, Partisinin İstanbul İl Teşkilatını Ziyaret Etti

1 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatını ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, Partisinin İstanbul İl Teşkilatını Ziyaret Etti, System.String[]
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'ı ziyaretinin ardından partisinin İstanbul il teşkilatı binasına geçti.

Teşkilat binasında büyük bir kalabalık ve çiçeklerle karşılanan Bahçeli, parti yetkilileriyle bir araya geldi. MHP İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu parti yetkilileriyle olan toplantı, basına kapalı olarak devam etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, İstanbul, Politika
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