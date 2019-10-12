Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli, pazartesi günü mesaiye başlıyor
Son Dakika Ekonomi Devlet Bahçeli, pazartesi günü mesaiye başlıyor

Devlet Bahçeli, pazartesi günü mesaiye başlıyor

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.

Devlet Bahçeli, pazartesi günü mesaiye başlıyor, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:06 
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