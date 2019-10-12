Devlet Bahçeli, pazartesi günü mesaiye başlıyor
1 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:06
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