Devlet Bahçeli Pazartesi itibariyle mesai başında

MHP 'li Semih Yalçın , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.

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Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir

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