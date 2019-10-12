Devlet Bahçeli Pazartesi itibariyle mesai başında
1 saat önce
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.
(İHA)
Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı