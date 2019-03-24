Devlet Bahçeli: "Şu Anda Avrupa Kıtasındayız, İşte Buradayız, Yenikapı'dayız. Ey Katiller, Gelin de...

Devlet Bahçeli: "Şu anda Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim"

Devlet Bahçeli: "Şu anda Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim"

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