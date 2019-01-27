Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Türk Siyasi Hayatında Devlet Adamlığı Vasfıyla Değişik Alanlarda Büyük Hizmetler...

Devlet Bahçeli: "Türk Siyasi Hayatında Devlet Adamlığı Vasfıyla Değişik Alanlarda Büyük Hizmetler...

38 dakika önce

Devlet Bahçeli: "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır.

Devlet Bahçeli:
Devlet Bahçeli: "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:59 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir Çin'e Gol Atan Futbolcu, Golü Doğu Türkistan Halkına Armağan Etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:37:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli: "Türk Siyasi Hayatında Devlet Adamlığı Vasfıyla Değişik Alanlarda Büyük Hizmetler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]