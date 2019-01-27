Devlet Bahçeli: "Türk Siyasi Hayatında Devlet Adamlığı Vasfıyla Değişik Alanlarda Büyük Hizmetler...
38 dakika önce
Devlet Bahçeli: "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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