Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak,...
Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır.
Devlet Bahçeli: " Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 08:17 Kaynak: AA
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